中市府邀企業參與花博，盼引進多方資源

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台中市府舉辦花博企業參與說明會，簡介花博建設規劃與說明企業合作方案，共超過60家企業出席表達濃厚參與意願。（盧金足攝）

市府藉由舉辦花博，創造經濟效益，也對世界展現台灣國力，呈現台灣科技、文化、生活等各種樣貌，市府副祕書長郭坤明主持企業參與說明會，期盼結合企業參與，引進更多資源投入花博，共同辦台中喜事，讓台中成為花園城市。他簡介花博建設規畫與說明企業合作方案，共超過60家企業出席表達濃厚參與意願。

結合民間企業力量，共同參與2018台中世界花卉博覽會！這場號召企業參與花博的說明會由郭坤明主持，包括台糖、大同、光陽機車、台灣松下電器、台灣飛利浦照明、台灣默克、薰衣草森林、岱宇國際等超過60家企業代表參加。

郭坤明表示，市府希望藉由在后里、豐原、外埔三地舉辦花博，帶動山、海、屯區交通文化建設，縮小區域差距，促進在地產業發展，並透過企業參與，引進更多資源，共同辦台中喜事、美化城市景觀，讓台中成為花園城市。

花博是台中首次舉辦世界級大型博覽會，也是台灣2018年最大國際盛事，經發局強調，期盼引進各領域的專業人才及結合民間企業資源共同舉辦花博，以推動地方建設、活絡產業活動，創造民眾、企業與台中城市共榮的景象。

市府希望藉由舉辦花博，呈現台灣科技、文化、生活等各種樣貌，也把台中對於綠色、自然與人文的重視傳遞給世界，發揮花博主題「花現GNP-Rediscover Green, Nature and People」的人文共好精神，並達成圓滿舉辦花博與城市行銷的雙贏目標。

經發局表示，第一階段徵求企業參與，已有多家知名上市櫃公司提案申請企業展館佈展；第二階段招商除企業展館，將再增加大型互動裝置、科技體驗、入口地景意象等合作方案，歡迎企業踴躍參與。

(中時)