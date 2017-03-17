中市府邀企業參與花博 盼引進多方資源
市府藉由舉辦花博，創造經濟效益，也對世界展現台灣國力，呈現台灣科技、文化、生活等各種樣貌，市府副祕書長郭坤明主持企業參與說明會，期盼結合企業參與，引進更多資源投入花博，共同辦台中喜事，讓台中成為花園城市。他簡介花博建設規畫與說明企業合作方案，共超過60家企業出席表達濃厚參與意願。
結合民間企業力量，共同參與2018台中世界花卉博覽會！這場號召企業參與花博的說明會由郭坤明主持，包括台糖、大同、光陽機車、台灣松下電器、台灣飛利浦照明、台灣默克、薰衣草森林、岱宇國際等超過60家企業代表參加。
郭坤明表示，市府希望藉由在后里、豐原、外埔三地舉辦花博，帶動山、海、屯區交通文化建設，縮小區域差距，促進在地產業發展，並透過企業參與，引進更多資源，共同辦台中喜事、美化城市景觀，讓台中成為花園城市。
花博是台中首次舉辦世界級大型博覽會，也是台灣2018年最大國際盛事，經發局強調，期盼引進各領域的專業人才及結合民間企業資源共同舉辦花博，以推動地方建設、活絡產業活動，創造民眾、企業與台中城市共榮的景象。
市府希望藉由舉辦花博，呈現台灣科技、文化、生活等各種樣貌，也把台中對於綠色、自然與人文的重視傳遞給世界，發揮花博主題「花現GNP-Rediscover Green, Nature and People」的人文共好精神，並達成圓滿舉辦花博與城市行銷的雙贏目標。
經發局表示，第一階段徵求企業參與，已有多家知名上市櫃公司提案申請企業展館佈展；第二階段招商除企業展館，將再增加大型互動裝置、科技體驗、入口地景意象等合作方案，歡迎企業踴躍參與。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。