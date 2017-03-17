離婚開庭日 男子狂砍妻子三刀

黃女頸部被砍一刀，當場血流如注。（林和生翻攝）

王男與妻子談判離婚，一言不合大打出手。（林和生翻攝）

24歲王姓男子不滿黃姓妻子向法院訴請離婚，17日凌晨5時許，突然現身女方工作的電動玩具店，雙方一言不合，王男竟起出預藏檳榔刀，朝黃女頸部及背部狂砍3刀，當場血流如注，凶嫌則趁亂逃逸，警方已循線追緝中。

熟識黃女的友人不滿怒斥，他打人已經不是第一次，2人結婚不到一年，對方去年就曾動手毆打妻子，嚇得他逃到姐姐工作地點躲藏；男方找到後一改先前狠勁，不斷向妻子道歉，也向親友保證，會一改前非、會對她很好。

未料不到幾個月後又故態復萌，除了動手打人，還把女方通勤用的機車砸毀，才讓黃女決定要訴請離婚。今日是開庭日，王男拿著預藏檳榔刀到妻子工作地點談判，希望重修舊好，但雙方一言不合，男方突然動手朝女子狂砍，一旁友人見狀立即出手制止，男子則趁亂逃逸。

因其中一刀砍到頸部，失血狀況嚴重，先由救護車送往屏東基督教醫院急救，隨即又轉送高醫治療，一度因失血過多呈現昏迷，所幸目前沒有生命危險。警方則循線將凶嫌逮捕歸案。

(中時)