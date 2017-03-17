市區每坪336萬 北京房價連17個月飆漲

居高不下的北京房價已連續17個月飆漲。（圖/中新社）

從去年開始，北京地區的房價便成為大陸熱門的討論話題，連飆17個月的房價，最新平均房價數據顯示，今年2月份的北京總體房價約為每坪20萬人民幣（約88.5萬台幣），市中心金融區更上看每坪76萬人民幣（約336.2萬台幣），被大陸網友們調侃為「人生奮鬥的最大動力」。為打擊飆漲過度的房價，包含中國工商銀行、中國銀行在內多間銀行，已開始緊縮房貸放款比例，但專家認為北京房價仍有上漲空間。

據大陸財新網報導，北京的房價進入第17個月的上漲，比前年底的價格漲幅高達6成，與台灣房市相同，擁有明星學區的房屋更是投資人爭搶的目標。其中海淀區與西城區的教育資源相對豐富，中關村學區的房價上看40萬人民幣（約177萬台幣）/坪，金融街一帶更漲至76萬人民幣（約336.2萬台幣），讓一般民眾只能望之興歎。根據中國房地產業協會最新數據顯示，截至今年2月份，北京整體平均房價已來到每坪20萬人民幣（約88.5萬台幣）的高點，比去年同期上漲近5成的比例，也迫使中國工商銀行、中國銀行等金融機構開始緊縮北京當地的房貸放款。

房市是去年大陸網路最熱門話題之一，更是投資項目中最火熱的，雖然大陸官方多次祭出限令，包含限購、限貸或調高貸款門檻，如今更要求大型銀行全面緊縮放款，要切斷投資人的銀根來源。但對於北上廣深及沿海各大城市而言，市區住宅用地愈來愈少，供不應求的情況才是最大的關鍵。雖有7成5的北京民眾認為房價實在過高，但仍有5成認為房價將持續看漲。

市區內房價隨著供不應求而水漲船高，也連帶拉抬北京郊外地區的房價，包含河北石家莊、涿州、承德、燕郊和廊坊等地，皆上漲至每坪6.6萬至13.2萬人民幣（約29至58.4萬台幣）的價格，其中石家莊部份建案與北京的交通距離更長達300公里之遠。首都首善之區的房價，是否會因宏觀條控而解套，或持續突破天花板向上拉昇，恐怕將是今年大陸官方與民間最關切的議題之一。

(中時電子報)