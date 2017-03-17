花蓮傳一氧化碳中毒 一死一傷

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(中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮市國盛四街民宅，今天中午傳出疑似一氧化碳中毒事故，花蓮縣消防局獲報前往，在2樓浴室內發現一死一傷，女性傷者送醫救治，死者為28歲高姓男子，詳細原因待調查。1060317

(中央社)