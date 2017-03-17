兩岸面板業消長 林全悔未及早推鴻夏戀

我要評比

行政院長林全今天對兩岸面板產業消長表示，先確定台灣產業鏈完整，台灣面板產業最大問題是製造商與產品未結合；被問及是否後悔會未及早推鴻夏戀？林全說，對。

民主進步黨籍立法委員郭正亮在立法院總質詢時表示，台灣面板廠商友達光電股份有限公司、群創光電股份有限公司過去市值超過新台幣6000億元，如今跌破1000億元，而中國大陸京東方科技集團股份有限公司在各政策扶植下，如今市值突破1兆元，相較下台灣政府沒什麼對策。

林全表示，台灣很多東西賣給韓國、中國大陸，一旦景氣不好，訂單減少，就先減少台灣訂單，應結合產業鏈。

他說，首先要確定台灣產業鏈完整，不希望任何產業鏈中斷，中斷就會造成競爭力傷害，也要想辦法要找到國際合作。

郭正亮追問林全，如果歷史倒流，林全可及早當閣揆，要如何阻止？是否後悔沒及早推動鴻海合併夏普？林全說，對，這類一定要努力整合。 1060317

(中央社)