一例一休衝擊排班 美容百貨業者盼彈性
中國國民黨籍立法委員柯志恩今天表示，怕觸法但成本有限，導致櫃姐、髮型設計師想靠加班費多賺錢都沒辦法；中華民國百貨零售企業協會秘書長詹武哲說，希望有彈性。
人力銀行邀請美容、美髮及百貨零售業者分享一例一休政策上路後影響，並邀朝野立委到場關心業者們面臨的問題。
中華人事主管協會執行長林由敏會中表示，現行勞動基準法衝擊劇烈美髮美容、百貨與批發零售業排班，希望加班上限從46小時拉高到54、60小時，以利彈性，也希望工時總量可以季、半年或1年計算，以因應淡季、旺季需求，彈性調派。
詹武哲說，母親節檔期相信櫃姐都要衝業績，但例假日不能加班，7天一定要休1天，但母親節檔期14天，櫃姐一定要休2天，這2天就不能創造業績，薪資一定少，是不是應在不違背年度休假日及工時總和限制下，給些彈性運用。
柯志恩說，母親節檔期將屆，以前只要1名資深櫃姐，如今要3個，人力成本吃不消，勢必要修法調整。
民主進步黨籍立委施義芳說，雖然一例一休立意是希望產業升級、減少勞工工時，但民間企業勞工罵，業者也罵，抱怨領不到加班費或中小企業成本提高，這是實際發生的問題；民進黨籍立委蔡適應說，政府是要服務人民，不是管制人民，將與行政部門在修法、施行細則及勞動檢查取得共識。1060317
(中央社)
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