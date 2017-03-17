陸扶貧款逾10億遭閒置 另有違規挪用
扶貧、脫貧是中國大陸國策。但官方審計發現，中國大陸有10個省區共人民幣2.37億元（新台幣約10.7億元）的扶貧資金遭閒置，更有單位及個人違規挪用扶貧資金。
綜合陸媒報導，中國大陸審計署今天發表「2016年第四季度國家重大政策措施貫徹落實跟蹤審計結果」，並在官網公布，提及上述現象。
這項審計結果指出，中國大陸7個省區的9個縣級行政區，在易地扶貧搬遷、健康扶貧、教育扶貧、扶貧資金陽光化管理方面，政策落實不到位。
同時，有10個省區的部分市、縣，扶貧資金統籌整合不到位，共有2.37億元的扶貧資金遭到閒置；還有5個省區15個單位和多名個人，套取、違規使用扶貧相關資金1238.03萬元。
此外，5個省區的21個產業扶貧、飲水安全等計畫推動緩慢或效益不佳，涉及資金有7477.13萬元；河北、四川、貴州省有3個縣在扶貧計畫執行上，存在違規招投標等問題，涉及資金6229.64萬元。1060317
(中央社)
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