若有洩密林岱樺關說 陳金德：願辭職自殺謝罪

扯到立委林岱樺關說洩密案，中油董事長陳金德今親上火線發毒誓自清。(照片來源：王玉樹)

民進黨立委林岱樺遭爆關說中油人事案，扯上政治鬥爭，中油董事長陳金德今親自出面闢謠，他拿出周姓員工口筆試成績排名證明其分數在錄取之列。對於外界有隱射其洩密介入高雄市長選舉聲音，他下重話宣示，如果能夠證明是他洩漏，他願辭職下台，並自殺謝罪。

陳金德表示內部正在調查公文洩漏案，不管洩漏人的動機是為中油好，還是打擊中油，甚或有政治鬥爭目的，都已違反中油獎懲規定。一旦調查發現，都將送獎懲會懲處。

陳金德今天拿出周姓考生成績單說明，表示其參加探勘類的考試預計錄取28名，有53人進入口試，而周姓考生筆試成績排第6、口試排25，總成績排名第12，成績相當高。

陳金德強調，當時總經理陳綠蔚收到推薦函批示後，並沒有做任何處理。他了解民眾代表接受請託所在多有，幫忙寫推薦函也是很難避免的事，但中油不喜歡也不會處理這樣的請託。至於有人希望中油公布是否其他立委請託，陳則說去問立法院，如有再來了解。

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(中時)