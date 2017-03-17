牽扯不清！ 川普前顧問佛林遭爆收俄160萬元辦事

川普前國安顧問佛林。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)的前國安顧問佛林(Mike Flynn)日前在因為私下和俄國聯繫，甚至還連累副總統彭斯而黯然辭職下台。不過不當川普的幕僚仍沒讓他得以安閒，他在16日被議員踢爆，在還有最高安全權限時幫俄國企業辦事，而共收了5.5萬美元(約新台幣167萬元)的不法所得，這也讓佛林被批評此舉是違反了憲法及軍法。

這次由民主黨議員康明茲（Elijah Cummings）公布文件中指出，佛林在擔任國防情報局長被開除後，但還擁有最高安全權限的時候，於2015年12月到莫斯科演講，獲得俄羅斯國營電視台Russia Today 支付了3.3萬美元的演講費，當時還因他就坐在俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)身旁，而備受矚目。

佛林當時還和俄國總統普丁在主桌比肩而坐。(圖/美聯社)

普丁和佛林在會上握手寒暄。(圖/美聯社)

而過去佛林曾承認這場演講有收錢，但他拒絕透露金額，也稱資金來源是美國演講機構，而非不是俄羅斯國營企業。他也在去年7月稱：「我沒有接受過來自俄羅斯的任何錢」。

康明茲也在一封給總統川普、國防部長馬蒂斯（James Mattis）及聯邦調查局長柯米（James Comey）的信裡中提到，佛林還從俄國特許的伏爾加-第聶伯航空(Volga-Dnepr Airlines)公司是收受1萬1250美元。也有從總部設於俄國的資安公司卡巴斯基（Kaspersky）收取1萬1250美元，而佛林也從未透露有接受過這兩筆款項。

康明茲透過眾議院政府改革暨監督委員會的網站，公布佛林的不法所得的相關文件，上面顯示分別從俄羅斯國營電視台Russia Today 收到了3.3萬美元、伏爾加-第聶伯航空公司收了1萬1250美元、資安公司卡巴斯基收了1萬1250美元。(圖/House Oversight Committee)

其中資安公司卡巴斯基證實，有付給佛林出席2015年在華盛頓舉辦的「政府網路安全論壇」的演講費。但當時也有上台演講的眾議員麥考克(Michael McCaul)則表示，自己沒有收到任何演講費。另外，他則是在2015年的夏天，協助伏爾加-第聶伯航空運送軍用飛機。

康明茲是眾議院政府改革暨監督委員會民主黨議員。(圖/美聯社)

康明茲基於這些資料批評佛林作為退役的將軍竟然接受外國政府資金，牴觸了憲法，而且沒有得到軍方相關部門批准，就接受外國政府的資金，也是違反了軍方規定。而他也已經求國防部對這些不法行為採取行動，查扣佛林這些不法利益所得。他更說：「我不記得在美國裡史上，有任何一位國安顧問收取了來自一直攻擊我們民主體系的國家，多達數千美元的不法所得，甚至因此違反了憲法」。

(中時電子報)