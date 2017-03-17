WBC》強投缺貨 中職獲1級賽事組訓權未必能贏！

在國內強投缺貨下，旅日左投近年扛起中華隊國際賽主力投手重任。(資料照 謝明祚攝)

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中華隊本屆經典賽在預賽吞下3連敗遭淘汰，引起各界將頭指向中華棒協不尊重中華職棒，硬拿走組訓大權，惹腦Lamigo桃猿拒絕接受徵召，削弱中華隊戰力。新任體育署長林德福在中華隊兵敗韓國民怨未平之際，展現魄力，決定未來由中職主導1級國際賽組訓大權，同時針對去年總教練人選風波9月才敲定，將討論日後國家隊能夠常設總教練，進而達到訓練效果。

無庸置疑，1級國際賽由中職主導、常設總教練，有助中職4隊齊心合力組成最強中華隊，常設總教練也可讓掌兵符人選有更多空間掌握觀察球員近況及訓練。中職與棒協權責劃分清楚，確實能避免因為「內鬥」，無法組成最強的國家隊。

只是，政策改變後中華隊未來能否在1級國際賽贏得佳績，最終還是要回到「基本面」的問題─整體實力，這才是體育署、中職與棒協日後真正要檢討的重點。

曾有2位國家隊教練先後不約而同的說：「如果我們跟人家比1個投手，我們贏的機會很大；比2個投手，也不見得會輸；但如果比3個、4個，我們輸面就很大。」，透露中華隊近年國際賽投手整體戰力不如人窘境。

旅美投手江少慶，首度參加經典賽表現亮眼。(資料照 林勝發攝)

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以本屆經典賽為例，中華隊打擊與韓國、以色列、荷蘭不相上下，對荷、韓也有機會可以贏，但這2戰都敗在救援投手，預賽3場比賽總失分高達32分，比荷蘭的9分、以色列的12分、韓國的15分，高出甚多，投手壓不住對手攻勢，不輸也難。

不止是本屆，未來1級國際賽也不易徵召到旅美大聯盟強投陳偉殷、曾仁和、王建民等投手，日後中華隊的投手來源除了旅日的郭俊麟、陳冠宇、宋家豪等人之外，還是以中職4隊為主體，亦即，中職4隊投手戰力能否提昇，與日後中華隊的投手戰力強弱畫上等號。

問題是，日本職棒中央與太平洋2聯盟共有12支球隊，只要每隊出1位強投，就可能在經典賽打進4強、爭冠軍。台灣只有4隊，去哪裡找那麼多好投手？這才是中華隊未來想在1級賽事打出佳績最需思考的問題。

台灣自從王建民、陳偉殷、曹錦輝、郭泓志之後，已很長一段時間沒再出現具獨當一面的強投，即使有接近的後起之秀，也被美、日職挖走，致使中華職棒近年出現「強投缺貨」現象，否則前2年也不會出現「打擊戰」局面。

桃猿本屆經典賽拒絕接受徵召，如果當時即使點頭同意，讓中華隊多了去年最強「打手」王柏融、林泓育、陳俊秀3位強打，就能晉級複賽嗎？不見得，因為該隊也無法提供1位勝算高的強投。

如何培養與提升國內包括職業與業餘投手戰力，才是體育署、中職與棒協接下來最需探討的重要課題。

(中時電子報)