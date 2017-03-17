通緝犯與妻在家吸安 毒品任幼子把玩

熊姓夫妻吸毒遭逮，兩幼子也跟著上派出所。（程炳璋翻攝）

熊家將吸食器隨意丟棄在桌上，任由幼童把玩。（程炳璋翻攝）

台南市北區警方16日逮獲熊姓通緝犯，盤查竟發現熊男育有兩名幼子，平常習慣與周姓妻子在家吸毒，毒品、吸食工具就放在房間，任幼子把玩，警方將夫妻一同依照毒品罪嫌逮捕，熊男並依通緝犯移送台南地檢署，兩幼子暫交由外婆照顧。

熊男與周女同是吸毒常客，兩人在北區長榮路五段租屋，育有兩名幼子（5歲、3歲），一直是社會局通報的列管對象。警方查知熊男最近因傷害案遭通緝，多次上門欲帶他歸案，卻遭周女推說丈夫不在家。

警方查得熊男每天固定要載送孩子上學，16日一早趁他帶孩子出門時，還未發動機車之際，就上前將他逮捕。

警員從他身上聞得濃厚的毒品異味，在徵得他同意下入屋搜索，就在房間的桌上發現吸食器與安毒，客廳還查獲海洛因、針頭。

熊男與周女坦承持有並吸食毒品，警方訝異父母竟不顧小孩在家，恣意將吸食器、毒品亂丟，恐讓幼兒把玩、並間接吸聞毒品味道，戕害身心。

熊姓夫妻供稱吸食時會避開小孩子視線，並未讓小孩有學習吸毒機會，警方依照兒少福利法權益，對兩幼童施以初步尿檢，呈陰性反應，通報社工協助，暫交由兩幼童的外婆照顧，將熊姓夫妻倆依照毒品危害防制條例移送台南地檢署。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)