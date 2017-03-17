急匯表孫54萬買房 ？行員會同警識破詐騙
新竹市1名70多歲老婦人，16日接到自稱是「表孫」的陌生男子來電，藉口要結婚購屋，希望老婦能幫忙出54萬元頭期款。老婦人見是親戚開口，立刻出門到銀行準備匯款，幸好行員與警方機警發現，再三向老婦人解釋，揭穿一場假親情騙局。
警方指出，東勢派出所警員陳家志接獲銀行通報，火速趕往後發現老婦人正要提款，但卻說不出領錢原因，經耐心開導，老婦才吐露要匯錢幫忙「表孫」買房，但又記不起表孫是誰，警方追查發現，這名表孫根本不存在。
(中時)
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