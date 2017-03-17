火大！郵輪撞毀珊瑚礁 印尼召喚英使
在英籍郵輪撞毀印尼四王群島（Raja Ampat）大片原始珊瑚礁後，印尼周五召喚英國大使抗議。
據法新社報導，與印尼總統佐科威（Joko Widodo）親近的海上事務統籌部長盧胡特（Luhut Panjaitan）周五採取行動，召喚了英國駐印尼大使馬里克（Moazzam Malik）。
而馬里克在見過盧胡特後表示，他對得知西巴布亞珊瑚礁所受到的損害感到失望。他表示，英方無論是對在印尼，或是對世界其他地方發生的任何破壞環境事件，都抱持同樣的態度。
這起生態浩劫事件激怒了印尼政府，當局說，英籍船長可能面臨刑事起訴。而當地居民認為，這將影響地方旅遊業，還有漁民的生計。
據負責帶隊評估後續影響的巴布亞大學（University of Papua）海洋研究學家李卡多（Ricardo Tapilatu）說，這起事件損及13,500平方公尺的珊瑚礁，可能需耗費高達1,620萬美元（約5億台幣）復育。
印尼官員與研究人員周二說，名為「卡莉多麗」（Caledonian Sky）的4200噸郵輪3月4日在在退潮時帶乘客賞鳥，撞上印尼東部四王群島中的卡利（Kri）島原始珊瑚礁。而這不僅對當地景觀造成損害，也使郵輪擱淺，導致船上的102乘客與79機組員受困，最後只能靠拖船救援，才得以繼續行程。
四王群島位於太平洋與印度洋之間，以全球數一數二的多樣生物馳名於世。長久以來，群島有「世界盡頭的潛水天堂」之稱，是旅遊迷與潛水迷心目中數一數二的勝地。保護國際（Conservation International）基金會2002年的報告顯示，當地有近1400種魚類，以及603種珊瑚。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。