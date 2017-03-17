火大！郵輪撞毀珊瑚礁 印尼召喚英使

在英籍郵輪撞毀印尼四王群島（Raja Ampat）大片原始珊瑚礁後，印尼周五召喚英國大使抗議。

據法新社報導，與印尼總統佐科威（Joko Widodo）親近的海上事務統籌部長盧胡特（Luhut Panjaitan）周五採取行動，召喚了英國駐印尼大使馬里克（Moazzam Malik）。

而馬里克在見過盧胡特後表示，他對得知西巴布亞珊瑚礁所受到的損害感到失望。他表示，英方無論是對在印尼，或是對世界其他地方發生的任何破壞環境事件，都抱持同樣的態度。

這起生態浩劫事件激怒了印尼政府，當局說，英籍船長可能面臨刑事起訴。而當地居民認為，這將影響地方旅遊業，還有漁民的生計。

據負責帶隊評估後續影響的巴布亞大學（University of Papua）海洋研究學家李卡多（Ricardo Tapilatu）說，這起事件損及13,500平方公尺的珊瑚礁，可能需耗費高達1,620萬美元（約5億台幣）復育。

印尼官員與研究人員周二說，名為「卡莉多麗」（Caledonian Sky）的4200噸郵輪3月4日在在退潮時帶乘客賞鳥，撞上印尼東部四王群島中的卡利（Kri）島原始珊瑚礁。而這不僅對當地景觀造成損害，也使郵輪擱淺，導致船上的102乘客與79機組員受困，最後只能靠拖船救援，才得以繼續行程。

四王群島位於太平洋與印度洋之間，以全球數一數二的多樣生物馳名於世。長久以來，群島有「世界盡頭的潛水天堂」之稱，是旅遊迷與潛水迷心目中數一數二的勝地。保護國際（Conservation International）基金會2002年的報告顯示，當地有近1400種魚類，以及603種珊瑚。

(中時電子報)