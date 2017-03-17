張玉霞簽約中國經紀公司 「被逼整形」痛到無法唱歌

張玉霞曝被經紀公司逼迫微整形。(圖/本報系資料照)

台灣視障歌手張玉霞，五年前參加選秀節目《中國好聲音》，當時演唱鄧麗君的《獨上西樓》爆紅，雖與中國經紀公司簽約準備在歌壇大放異彩，無奈沒有出眾外貌，竟被要求微整形及整牙，讓她是痛到無法開口唱歌。

根據《蘋果日報》報導，張玉霞簽約後期待發片圓歌手夢，無奈公司認為外型不出眾，要求打玻尿酸跟肉毒微整形，讓她是痛到無法開口唱歌，最後還要求去整牙，是父親堅決反對加上唱歌老師說整牙會改變唱歌發聲位置，公司才打消此念頭，不過經紀約一簽就是三年，但在沒錢解約的情況下，只能坐等合約到期，平時經濟來源就只能靠友人幫忙接活動。

昔日大紅時，張玉霞靠商演月收入就高達40萬，不過隨著曝光度不若以往，目前一個月僅有一場商演，此外加上街頭駐唱，月收入估計5~6萬元，雖然收入減少八倍之多，不過她們對此不願多談，僅表示「至少一家人都過得下去就好」。

(中時電子報)