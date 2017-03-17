繼北京深圳 蘋果將設上海蘇州研發中心

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蘋果公司（Apple）今天宣布，繼北京和深圳後，蘋果將在上海和蘇州設立研發中心，並承諾將在中國大陸4座研發中心投入超過人民幣35億元（新台幣約158億元）。

澎湃新聞報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）去年8月第9次赴陸訪問時表示，將加大在中國大陸的投資，計劃2016年底前在中國大陸設立首座獨立營運的研發中心。

北京中關村園區管理委員會旗下的微信公眾號「創新創業中關村」去年9月底發文表示，蘋果研發（北京）有限公司在中關村朝陽園成立，是蘋果在中國大陸首座直接投資的研發中心。

而庫克去年10月出席深圳「雙創周」活動時則宣布，蘋果將在深圳建立研發中心。這次，蘋果尚未公布上海和蘇州研發中心的具體選址。

報導指出，蘋果在中國大陸設立研發中心，主要是為培養蘋果供應鏈中的技術專家和來自包括北京大學、北京清華大學和上海交通大學等高等院校的畢業生人才。蘋果已與校方推展實習計畫等一系列合作，以幫助發展下一代創業者。

報導引述蘋果硬體工程高級副總裁里奇歐（Dan Riccio）表示，蘋果透過在中國大陸擴張研發中心的計畫，期待與更多當地合作夥伴和學術機構合作。

蘋果方面表示，蘋果已在中國大陸創造和支持480萬個工作機會，其中包括180萬名iOS應用程式（app）開發者和其他與iOS生態系統相關的職位。蘋果還在中國大陸、香港、澳門等地營運22個辦公室及46家零售店，直接僱員超過1萬2000名。1060317

(中央社)