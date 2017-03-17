印俄第五代戰機計畫 恐因技轉生變

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印度希望俄羅斯在印俄第五代戰機（FGFA）聯合開發計畫中，能把包括戰機匿蹤等關鍵技術全面轉移給印度，但俄羅斯顯然不願意，這將導致該計畫陷入僵局。

美國「國防新聞」（Defense News）引述莫斯科戰略與技術分析中心副主任馬基延科（Konstantin Makienko）談話說，聯合開發項目意味著雙方共同開發技術，雙方成為平等的技術擁有者，因此這非關技術轉移，而是雙方可共同使用這項技術。

不過，由於印度空軍先前與俄羅斯簽下272架蘇愷30MKI（Su-30MKI）戰機採購合約，戰機雖由印度國營印度斯坦公司生產，但只進口零組件組裝，讓印度迄今無法自主製造整架戰機和生產零組件來維修戰機。

因此，「印度時報」（The Times of India）日前引述印度國防部官員說，印度最高層決定有條件重新恢復參與和俄羅斯合作開發、生產的FGFA計畫，前提是俄羅斯承諾全面技術轉移，及對印度發展未來匿蹤戰機製造能力有所幫助。

印度官員告訴「國防新聞」，印度空軍已對FGFA計畫制定好需求數量，「但關鍵性的工作共享和技術共享草案尚未最後定案」。

印度退役空軍中將辛赫（Daljit Singh）認為，除非技轉問題獲得最終解決與確認，否則FGFA計畫可能因此延後。

辛赫指出，印度應改變方針，只在一些特定領域堅持技術轉移，因為「全面技術轉移」可能無法執行。

他建議，印度空軍應與俄羅斯盡早達成FGFA計畫協議，否則計畫延宕將對印度空軍戰力產生嚴重影響。

印度空軍退役中隊長、國防分析家泰克（Vijainder K Thakur）也認為，全面技轉是不可行的，因為印度的航空工業基礎和俄羅斯不一樣。

印度與俄羅斯於2007年簽署FGFA聯合開發計畫，雙方於2010年各自支付2.95億美元（約合新台幣90.45億元）做先期開發。雙方一旦達成最終協議，印度將再支付40億美元（約合新台幣約1226.39億元），但雙方迄今尚未達成協議。1060317

(中央社)