布倫特蘭得主歷苦辛 台灣女性幸福得多

「2017格羅‧布倫特蘭獎」5位得主在台灣巡迴演講一週，今天回到台北。主辦單位說，女性科學家在開發中國家，要歷經許多苦辛，相較之下台灣女性幸福得多。

「格羅‧布倫特蘭獎」今年得主包括Fathiah Zakham (葉門)、Farah Fathima (印度)、Phyllis Awor (烏干達)、Wafa Al-Jamal (約旦)和顏怡君(台灣)。

主辦單位、成功大學校長蘇慧貞表示，上述得主多半來自物質缺乏、社會保守的國家，身為女性從事科學研究的困難，超乎台灣人的想像。

蘇慧貞以葉門的Fathiah Zakham為例，由於國家戰亂，她花了將近7天的時間才抵達台灣。而社會壓力使Fathiah Zakham早早於20歲之前，就必須步入家庭、生養子女，歷經更多的困難。

另外像是來自烏干達的Phyllis Awor，因為台灣在該國沒有辦事處，她必須遠赴南非辦手續。蘇慧貞表示，今年得主多數是第一次踏上台灣的土地，甚至是第一次聽聞台灣，在「女性永續發展科學週」中，全台各地女高中生到場聆聽，從5人的故事中看到「毅力」，並激勵自己勇於面對一切困難。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，台灣女性在科學界的環境，雖然還有進步的空間，但比起許多開發中國家，已經是幸運得多。

陳振川參與國際工程組織，發現最積極促進女性參與科學的成員，大都來自伊斯蘭國家。因為他們面對最大的困難，更需要國際社會伸出援手，讓女性有更多的機會出頭。

陳振川提到自己擔任台大土木系主任時，致力拉高女學生比例，積極到高中女校宣傳。很多女生不敢嘗試理工領域，是因為不瞭解而受限於刻板印象，以為土木系就是要到工地，其實還有很多發展方向。

陳振川希望透過「格羅‧布倫特蘭獎」，鼓勵更多年輕女性投入科學研究，並擴大台灣的國際參與。1060317

(中央社)