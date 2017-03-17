7旬翁為43歲男口交 停車場上演活春宮

為求刺激，年紀相差30歲的兩男竟在公有停車場上演活春宮！去年12月20日深夜11時許，73歲柯姓老翁在新北市盧洲區某公有停車場，為43歲顏男口交，老翁辯稱，「我有老人痴呆，不記得了」。新北地院依公然猥褻罪分判柯翁與顏男，各處拘役30日、20日。

(中時)