劉兆玄新書《從台灣來》 清大開分享會

《從台灣來》封面。（徐養齡翻攝）

前行政院長劉兆玄以筆名上官鼎在藝文界揮灑，預計明天（18日）下午將前往清大圖書館，發表新書《從台灣來》，新書內容包含科技、能源議題，另談及國際角力，及土耳其、伊拉克、敘利亞等國的鬥爭。

清大指出，上官鼎是武俠小說大師金庸第二喜歡的武俠小說家（第一是古龍），書評稱《從台灣來》是2.0版的新武林，有武俠小說的氛圍，只是武林高手精通的不再是劍法而是射擊；雖非典型的武俠小說，但書中的俠義魂仍像上官鼎以往的作品充滿字裡行間。劉兆玄說「也許俠義就在我的DNA裡面」。

(中時)