還記得一妻二秘三師四親五總管？郝龍斌：時空倒流10年

綠委林俊憲提出擬廢止中正紀念堂的古蹟指定，國民黨副主席郝龍斌17日下午表示，前陣子民進黨政府才發動中正紀念堂去蔣化的作為，現在為了達到破壞中正紀念堂的目的，又提議要廢止它古蹟的身分，種種作為，彷彿時空倒流到十年前。

郝龍斌表示，相信很多人都還記得，2005年8月爆發的「高雄捷運外勞弊案」，從此之後陳水扁和周遭親信人士也陸續傳出了多起貪汙弊案。當時台灣媒體還稱之為「一妻、二秘、三師、四親、五總管」，這包括了總統女婿趙建銘涉及的內線交易案、總統夫人吳淑珍被控收受太平洋Sogo百貨的禮券並介入該公司經營權之爭、炒作股票、總統府的國務機要費案等。這種種無能、貪汙的行逕，導致2006年8月，台灣人民也發動了百萬紅衫軍倒扁運動。

郝龍斌指出，當時，到了2007年、總統大選前一年，民進黨為了轉移執政無能，貪瀆行徑的焦點，於是進行了一連串的意識形態操弄，包括中正紀念堂更名、拆匾行動。

郝表示，當時他自己剛就任台北市長不到半年，對民進黨政府當時諸多的荒謬行徑，十分憤怒，因此窮盡各種法律及行政方式，用台北市政府的力量，來阻止民進黨政府對中正紀念堂的破壞行為，「想不到二次執政的民進黨，依然不改本性；無力解決兩岸問題、一例一休爭議、年輕人低薪、台灣低經濟成長等問題，只會破壞、破壞再破壞，可惡至極！」

他認為，中正紀念堂對台北市民、對中華民國，都有歷史、觀光各層面的意義和價值，而蔣中正對中華民國在台灣的功過，應該透過客觀、廣泛的社會討論給予公評。但民進黨否認中華民國、扭曲歷史，社會根本不用期待民進黨對中華民國的歷史，會有公平公正的評價。所以，未來國民黨重返執政後，我們一定要在中華民國歷史的全面論述上，有更積極、公正的作為。

郝龍斌表示，再過兩天，民進黨完全執政就滿十個月，這十個月，民眾真的看到一個執政黨「執政嘸半步、操弄意識形態最在行、打擊異己攏是步」，「這是我們共同的悲哀！」

(旺報)