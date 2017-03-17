家中有狼！同居男子14月內猥褻女童150次

「我怕講出來傷害到媽媽…」新北市女童從9歲開始就受到母親同居人猥褻，以一周2至3次的頻率，撫摸女童下體，要求女童為他打手槍，女童身心承受巨大壓力，告訴同學及輔導老師，男子惡行才曝光。新北地院依加重強制猥褻罪，判處男子8年有期徒刑。

(中時)