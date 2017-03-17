又唱〈隱形的翅膀〉費玉清這回不NG了
中天推出全新歌唱選秀節目《天籟之戰》，曹格本周強勢登場，用「曹式搖滾唱腔」演唱葉蒨文經典歌曲〈瀟灑走一回〉，被網友封為「曹炸天」；費玉清則挑戰張韶涵人氣歌曲〈隱形的翅膀〉，過去唱這首歌屢屢凸槌NG，此次彩排時他繃緊神經，還私下與曹格交流感想，與曹格說好「我們好自為之，結伴一起下台」，不料曹格成功PK掉素人正妹，費玉清最後落敗。
大陸創作歌手華晨宇抽中網路神曲〈我的滑板鞋〉，讓他崩潰大喊：「我不要活了！」後來索性加入搖滾與Rap元素，重新改編成〈我的滑板鞋2016〉，讓莫文蔚聽了直呼「這太離譜」，華晨宇謙虛表示：「已用了我的洪荒之力。」而這首歌不僅在網路翻紅，創下2000萬人次點擊率，最後更重新錄唱，收錄在華晨宇今年3月甫發行的《H》專輯中。
本集精彩內容於中天綜合台CH36頻道3/18晚間8點《天籟之戰》播出。
(中時)
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