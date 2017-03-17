養老鼠咬布袋！店員監守自盜偷現金
35歲許姓女子任職新北市永和區某租箱寄賣專門店，負責整理貨物、收銀等工作，許嫌連續4次趁客人結帳後，直接將現金放入自己褲子口袋，共得手650元，店家盤點時發現遭竊，調閱監視器才發覺是自己員工所為報警。許嫌供稱，「店家常遭竊，以為不會被察覺才一時起貪念。」警訊後依竊盜罪函送法辦。
據了解，許嫌今年1月才前往應徵，還在試用期階段，許嫌替客人結帳時，會先打開收銀機，將鈔票握在手中，再在將現金放入自己的口袋，竊取財物，店家盤點後發現金額有異，調閱監視器才驚覺是自己員工所為，報警處理。
許嫌到案供稱，店內物品常常遭竊，心想不會被人發現，才會一時起貪念偷竊。警訊後依竊盜罪函送法辦。
(中時)
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