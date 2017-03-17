1919食物銀行台中園區掛牌 多元服務

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1919食物銀行台中園區17日掛牌，除同時包含中央倉儲、實體食物銀行、惜食處理、中央廚房及培力食育教室等5大功能，將是全國首座多功能食物銀行園區。中央社記者郝雪卿攝 106年3月17日

1919食物銀行台中園區今天掛牌，台中市社會局長呂建德說，這是全國首座多功能食物銀行園區，將擴大服務約500戶中部弱勢家庭，提供更多元服務。

1919食物銀行台中園區今天由呂建德、中華基督教救助協會理事長謝光哲等人共同揭幕，除同時包含中央倉儲、實體食物銀行、惜食處理、中央廚房及培力食育教室等5大功能，將是全國首座多功能食物銀行園區。

呂建德表示，中華基督教救助協會「1919食物銀行」在全國擁有多個據點，具備充沛的志工人力及服務經驗，1919食物銀行的加入，將擴大服務中部地區的弱勢家庭約500戶，往「無飢餓幸福城市」願景向前邁進一大步。

社會局表示，中華基督教救助協會長期協助政府，致力於災害救助的專業服務，提供第一線的救災服務，因此1919食物銀行聯盟店的功能除了平時提供物資給弱勢家庭，並可於災害發生時的第一時間啟動救助機制，提供災民及救災人員供餐使用，發揮最大的效益。

呂建德指出，台中市2015年起積極推廣社區型食物銀行，公私協力已成立11家食物銀行聯盟店，希望透過民間愛心物資及服務資源的連結，建構綿密的安全網絡，呼籲社會各界一同加入台中市食物銀行的行列，共同關注食物浪費議題，協助弱勢家庭脫離困境，打造無飢餓的幸福城市。1060317

(中央社)