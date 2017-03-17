籃網再勝尼克 總教頭盼大躍進

美國NBA布魯克林籃網今晚演出逆轉勝，再次力克尼克。總教練艾特金森賽後表示，不管戰績如何，籃網亟需大躍進，不僅為了球隊，也為了廣大耐心球迷。

艾特金森（Kenny Atkinson）說，希望球季結束前，籃網的表現令人刮目相看，「不只為了籃網本身，也為了廣大耐心守候的球迷，希望帶著動能進入季後賽，因為這對籃網很關鍵。」

籃網目前戰績略有起色，但依舊在東區墊底，艾特金森強調，「很明顯地，我們必須大躍進，繼續往前，讓本球季漂亮結尾。」

籃網今天拿下過去9場中第4場勝利，也是籃網一週內兩度力擒尼克，兩隊本季4場賽事各勝2場。球評普遍認為林書豪於2月24日全明星賽後歸隊，帶動全隊士氣與動能。

籃網首節一開始攻守有序，但之後就亂了陣腳，連艾特金森都相當不滿，球員未打出應有的水準，上半場落後7分，所幸下半場恢復表現，攻守俱佳，克服第3節心理障礙，最後演出逆轉勝，以121比110力擒尼克，負責供球中樞的林書豪也拿下單場最佳球員。

中鋒羅培茲（Brook Lopez）依舊是得分之冠，攻下24分，前鋒霍利斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）奪20分，豪小子也有15分進帳，表現不俗，但3分線命中率偏低，9發中2。近來表現極優的菜鳥雷維特（Caris LeVert）攻下13分。

籃網明晚作客波士頓塞爾蒂克（Celtics），上場時間已回到30分鐘的豪小子是否休戰1天或繼續拼戰，目前不得而知。艾特金森的調度很關鍵，但林書豪下場的意願似乎非常強烈，如果出賽，豪小子在籃網的價值將持續放大。1060317

(中央社)