壞了遊興 最常在機場犯的9個錯誤

一名台灣女子前往馬來西亞，因護照破損被關35小時，震驚各界，旅行前總會充滿期待的心情，但登機前常有不少狀況，千萬別掉以輕心，注意這9個在機場最容易犯的錯誤。

旅行前總是充滿期待，但登機前難免會遇到一些狀況，影響到遊玩好心情，旅遊搜尋網站Skyscanner盤點旅行前在機場最容易犯的錯誤，千萬要留意，才能玩得盡興：

1.總是在最後一刻才登機：

最好提早抵達機場登機，避免錯過班機，但如果時間上不允許，有很多旅行 APP可協助旅客到機場前，用手機辦理登機，提早登機不僅能選到更好的座位，也會有更多時間處理行李狀況，甚至托運行李能更早出現在目的站機場的行李轉盤上，減少等待時間。

2.航班取消，還在票務櫃台前排隊等待通知：

航班因天候、航空管制等因素取消，是否只能傻傻地在航空公司票務櫃台前排隊等待通知？與其包圍航空公司票務櫃台，不如致電航空公司，反而會有更高的機會優先獲得客服人員的協助，並取得最新班機資訊。主要原因是，櫃檯地勤人員也同樣在等候航空公司通知。

3.行李遺失，不知所措：

行李遺失時，第一時間該做的事就是請航空公司開立遺失行李證明，要留意起始時間準確無誤，並爭取合理時間內的食宿補償，如果購買相關旅行意外險，也可聯繫保險公司，提供補償金額。

此外，從輸送帶領到行李時，要立刻檢查行李箱是否被摔壞、或有外觀凹破、輪子受損，甚至行李內容物被摔破的情況發生，如果出現這樣的狀況，就帶著機票與行李條前往航空公司櫃台協商不同程度的損壞賠償方案。

4.忽略在高峰時刻避開人潮：

高峰時間大量的旅客會讓航站變得擁擠，前往機場的道路可能更壅塞，停車位更難尋，通過安檢及證照檢查的時間也會增加。因此，如果遇上旅遊旺季和高峰時間最好提前抵達機場，至少規劃提早一小時出門，預留時間面對突發狀況，通常機場最繁忙的時段?星期一上午與星期五下午，還有連假期間。

5.機位超賣時，忽略補償：

若發生機位超賣的情況，航空公司會不斷提高條件，直到有足夠的旅客自願放棄機位。如果你在非自願的情況下被取消機位，請堅持航空公司給予金錢補償，並寫下協商談妥的條件，請地勤人員或主管簽字，不必接受餐券或其他優惠券補償代替。

6.忘記檢查隨身行李的尺寸與重量：

航空公司針對進機艙的手提行李都有重量與尺寸規定，廉價航空尤其嚴格，在搭機前要確認隨身行李的重量、尺寸是否符合規定，避免被航空公司收取額外托運費用，也避免登機時因為這些因素帶來不必要的麻煩。

7.不看機場的電子航班動態：

機場電子航班動態會隨時更新最新航班資訊，所有飛機登機、起飛、抵達時間、登機門是否更改，都在第一時間顯示在上面，如果航班延誤起飛，與其等待航空公司逐一通知，不如先掌握情勢，並與飯店協商延後退房或調整行程。

8.帶超量液體上飛機：

攜帶超過100ml的液體過安檢會被丟棄，大容量的化妝品、護膚品應直接托運，建議身上僅攜帶少量乳液、防曬乳、化妝品，分裝容器不得超過 100ml大小，且是以容器標識的容量大小來計算，並非實際剩下多寡，再用1公升以下的透明夾鏈袋裝起來。

9.必備物品不隨身：

外出旅行，建議在隨身行李內準備一套換洗衣物與必備用品，因為托運行李可能會延誤遲到或遺失，準備好急需物品，就不用在機場焦急等待，如果要轉機時，也一定要在隨身行李內準備一套盥洗用品及衣物等必備物品，防止突發狀況發生。1060317

(中央社)