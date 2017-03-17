新竹縣府手語及聽打服務 溝通零距離
新竹縣政府表示，為讓溝通零距離，除了原本就有的24小時手語翻譯服務外，即日起新增同步聽打服務，讓聽語障朋友的生活更便利。
竹縣府表示，新竹縣有3000多名聽語障朋友，其中1700多人無法透過助聽器與外界溝通，因此成立「新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口」揭牌，鼓勵聽語障朋友多多利用這項免費的溝通服務。
新竹縣長邱鏡淳表示，「新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口」啟用加上積極培訓在地手語翻譯員及聽打服務員，將可貼近縣內聽語障者，提供在地化、近便性之手語翻譯或聽打服務，以保障聽語障者權益，提高社會參與率。
竹縣府社會處長田昭容表示，所謂「聽打服務」，是「聽打員」將所聽到的口語訊息，即時透過鍵盤打字，呈現在電腦畫面或外接螢幕上，對後天失聰、沒受過手語訓練的聽語障朋友，是一大利多。
社會處表示，「新竹縣手語翻譯暨聽打服務窗口」提供整合服務派遣服務，申請服務管道包括免付費專線申請0800-668-311、傳真0800-668-211，電子郵件hcg.angel@gmail.com，另外還有24小時服務的手機簡訊0978-172-677等方式，服務窗口接獲申請後，立即規劃後續服務與派案。
社會處指出，手語翻譯服務提供項目包括，公務機關舉辦之會議、研習、活動；警政、法務偵查、交通事故處理、獄所或其他夜間緊急、臨時性服務之事務；就業、醫療等案件；民間團體舉辦對外公開不收費之研習或活動；各項親職教育活動；社工員訪視、輔導案件、心理諮商輔導、需求評估等。1060317
(中央社)
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