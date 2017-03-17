日股收低 市場聚焦G20財長會議

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日本東京股市今天收跌，市場焦點轉向週末舉行的20國集團（G20）財長會議。東芝（Toshiba）則在報導傳出政府可能協助這家焦頭爛額的公司扭轉困境後，股價反彈走高。

指標性日經指數收盤挫68.55點，或0.35%，來到19521.59點。東證一部指數收盤跌6.84點，或0.43%，來到1565.85點。

東芝股價收盤上漲3.5%，來到190.1日圓。1060317

(中央社)