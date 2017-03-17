美駐聯合國代表：美無意重返六方會談

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據美國有線電視新聞網（CNN）3月16日消息，美常駐聯合國代表尼基·海利（Nikki Haley）表示，美國不打算重返朝鮮半島問題的六方會談。

「我們不願重回六方會談」。在當日接受CNN專訪時，尼基回顧了過去20年間的美國對北韓政策，並指出美國計劃在對北韓問題上重新校準（recalibrate ）。當前，美國國務卿提勒森正在東亞訪問，並提出對北韓「20年的失敗方法」後的「新的措施」。

尼基向CNN表示，她並與北韓常駐聯合國代表進行交流，而計劃呼籲中國與俄羅斯促使北韓停止在發展核武和洲際彈道飛彈上的努力。

「我們需要其他國家，尤其是中國與俄羅斯，展現出他們與我們一樣關切朝鮮問題。」尼基說。

六方會談是指由北韓、南韓、中國、美國、俄羅斯和日本六國共同參與，旨在解決朝鮮核問題的一系列談判。會談於2003年8月27日開始，到2007年9月30日為止，共舉行過六輪會談。2009年北韓宣布退出之後，六方會談至今一直沒有復會。

(旺報)