美駐聯合國代表：美無意重返六方會談
據美國有線電視新聞網（CNN）3月16日消息，美常駐聯合國代表尼基·海利（Nikki Haley）表示，美國不打算重返朝鮮半島問題的六方會談。
「我們不願重回六方會談」。在當日接受CNN專訪時，尼基回顧了過去20年間的美國對北韓政策，並指出美國計劃在對北韓問題上重新校準（recalibrate ）。當前，美國國務卿提勒森正在東亞訪問，並提出對北韓「20年的失敗方法」後的「新的措施」。
尼基向CNN表示，她並與北韓常駐聯合國代表進行交流，而計劃呼籲中國與俄羅斯促使北韓停止在發展核武和洲際彈道飛彈上的努力。
「我們需要其他國家，尤其是中國與俄羅斯，展現出他們與我們一樣關切朝鮮問題。」尼基說。
六方會談是指由北韓、南韓、中國、美國、俄羅斯和日本六國共同參與，旨在解決朝鮮核問題的一系列談判。會談於2003年8月27日開始，到2007年9月30日為止，共舉行過六輪會談。2009年北韓宣布退出之後，六方會談至今一直沒有復會。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。