吳敦義明辦誓師大會 預告有神祕嘉賓
國民黨主席選戰競爭激烈，前副總統吳敦義18日上午10時將在三創生活園區舉行「團結誓師大會」，預告多位重量級中央、地方民代們將出席支持，還有一位「神祕嘉賓」正在接洽。吳敦義並提出五點主張。
吳辦表示，吳敦義對這次的黨主席選舉，提出的五點主張分別是：第一、拔擢優秀人才：提升年輕世代從政機會；第二、落實黨內民主：縣市黨部主委由黨員直選產生；第三、活化黨務組織：充份納入基層民意；第四、團結在野力量：強化監督制衡；第五、堅持「一中各表」的「九二共識」：確保兩岸和平發展。
吳辦表示，2008年，吳敦義出任國民黨祕書長時，帶領國民黨贏得立委選舉，113席立委國民黨拿下81席，同年3月，更讓國民黨贏得總統大選重返執政；2010年他擔任行政院長，台灣的經濟成長率高達10.63%；IMD國家競爭力評比，中華民國全球排名第六；其中，二千萬人口以上經濟體中華民國更排名第二。吳敦義也喊出「2018年藍天再現、2020年贏回執政權」的目標。
(旺報)
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