疑一氧化碳中毒 鴛鴦共浴1死1傷

高姓情侶共浴時，疑瓦斯中毒，造成1死1傷悲劇。（許家寧翻攝）

安裝在屋內的熱水器，疑似通風不良，造成高男陳屍浴室。（許家寧翻攝）

警消初步懷疑可能瓦斯燃燒不完全，加上屋內通風不良，釀成悲劇。（許家寧翻攝）

花蓮市國盛四街一棟6層樓大樓住宅，1對高姓情侶凌晨一時許在浴室共浴時，疑似一氧化碳中毒，造成兩人昏迷，女方因上午遲遲未上班，親友前往住處敲門時，驚覺有異報警，警消到場發現高男陳屍廁所，至於女子送醫搶救後，並無生命危險。

警消表示，中午12時許，接獲民眾報案指出，花蓮市國盛四街某棟大樓住宅2樓發生瓦斯中毒事件，警消前來時發現高男（27歲）陳屍浴室，屋內還散發著瓦斯味，並將屋內的女友（28）送往慈濟醫院救治，所幸女子意識清醒，送醫後生命穩定，警方也封鎖現場進行調查。

豐川派出所表示，高男女友指出凌晨1時許與男友一起在浴室洗澡時，她感到一陣頭暈，後來不支倒地，因為早上沒有去上班，上午11時親友到租屋處敲門尋人，她聽到敲門聲音爬出浴室開門，才發現一旁男友倒在浴室，已經沒有意識。

警消從現場初步研判，懷疑高男裝在小套房內的熱水器，可能瓦斯燃燒不完全，產生一氧化碳，加上窗戶緊閉，形成通風不良環境，造成一死一傷悲劇，警方報請檢察官進行相驗屍體，並採集兩人血液進行調查，進一步釐清事故發生原因。

(中時)