UBA》北市大4強怎麼贏台師大 錢薇娟：人海戰術

北市大史靜茹備受教練錢薇娟期待。（大專體總提供）

105學年度UBA大專籃球聯賽最終決賽本周在新莊體育館舉行，由女子組6強賽率先登場，上屆拿下第4名的北市大，本屆力圖突破，今6強賽先以80比37大勝東南科大，攸關冠軍賽門票的準決賽將遭遇強敵台灣師大，北市大教練錢薇娟強調，台師大內線優勢明顯，要贏球必須靠「人海戰術」。

「台師大戰力強，最主要就是內線的黃湘婷與王維琳，無論經驗或資歷，都非常完整。」北市大教練錢薇娟大力讚揚對手中鋒，她強調兩人不但是台師大的重要戰力，更是中華隊在今年世大運力拚佳績的關鍵角色，她說：「她們不但禁區有威力，外線投籃手感也很出色，擁有外圍攻擊火力，符合現今籃球風格。」

面對台師大強大的內線優勢，錢薇娟認為，贏球關鍵就是要壓制黃湘婷與王維琳，更喊出「人海戰術」，她說：「我們有4個中鋒，去打她們兩個人，至少要配掉一個。」她強調，先思考降低對手禁區優勢，接下來就是要掌握比賽節奏，

北市大與台師大預賽曾交手，當時北市大以60比74落敗，錢薇娟強調，就是沒能掌握比賽節奏，讓比賽早早陷入落後，下半場再努力追分已徒勞無功，她說：「我們板凳比對手好，但關鍵還是主力球員必須要有好表現，不能讓比賽節奏被對手掌控。」

佛光大學王竫婷攻下21分，率隊殺進4強，是本屆新人后最熱門人選。（大專體總提供）

此外，佛光大學憑藉第2節拉出24比5攻勢，早早奠定勝基，終以81比48擊敗世新大學，取得4強門票，準決賽將遭遇尋求3連霸的文化大學。

(中時電子報)