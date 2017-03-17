WBC》3／17戰績 委內瑞拉瀕臨淘汰

多明尼加一壘手C.山塔納在雙殺成功後振奮握拳。(美聯社)

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經典賽17日戰績表

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經典賽17日只有1場比賽，由衛冕軍多明尼加對上委內瑞拉，兩隊在8強首戰都吞下敗仗，此戰憑雙方投手皆發揮實力，形成投手戰。最後多明尼加藉著波蘭柯與克魯茲的全壘打突圍成功，3-0完封委內瑞拉。

由於委內瑞拉已經連吞兩敗，晉級的希望渺茫，他們目前只能期待美國隊3戰全勝，然後自己再打敗波多黎各，以形成美國隊第1，剩下3隊均為1勝2敗的情況，如此委內瑞拉才有加賽晉級的希望。

(中時電子報)