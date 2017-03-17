環球時報社評：台欲對陸「重層嚇阻」台軍好萌

國防部長馮世寬16日向立法院報告未來「四年期國防總檢討」(QDR)，稱台灣的軍事戰略核心思想為「防衛固守，重層嚇阻」。中共黨媒《環球時報》今天(17日)社評諷刺，台軍好萌，這份QDR只是玩弄文字遊戲，實際軍事價值近乎於零。

社評文章譏諷，台軍與如今的解放軍根本沒法相互對比，大陸一年的軍費是臺灣的十好幾倍，大陸的戰略工具和體系作戰能力都是台軍所不具有的，即使空軍和空軍單打，海軍和海軍獨鬥，解放軍也可以各讓台軍一個「車馬炮」。台軍對解放軍來說越來越算不上「專業軍隊」了，他們只是一群花拳繡腿的草莓兵，或者是配了點傢伙的「城管」。

社評指出，如果沒有美國因素，今天解放軍把臺灣圍起來或者攻下來，可比當年圍北平、打上海，解決起來還要容易多了。

社評稱，臺灣編個什麼樣的QDR，算是臺灣內部的一個儀式吧，但對兩岸和對東亞，都毫無意義。它對保衛臺灣安全來說更虛頭巴腦。臺灣的安全已經不可能通過物理方式實現了，它只能通過政治方式來取得。

又指出，只要蔡英文當局宣佈接受「九二共識」，認同「兩岸一中」，臺灣的安全就立刻有了保障，臺灣海峽也成為繁榮和平的通道。馬英九執政的8年，是臺灣自新世紀以來安全最牢固的時期。蔡英文的民進黨當局推倒了兩岸共同政治基礎，戰爭是政治的繼續，政治安全不存，軍事何以補之？

社評強調，大陸早已制定《反分裂國家法》，台獨勢力一旦挑戰國家主權和領土完整不被分裂的底線，觸動大陸對台動武的三種情形，大陸一定不惜一切出手。屆時莫說台軍的那點力量，就是美軍的主力拉過來協防，也休想嚇阻大陸統一的決心與意志。

最後建議，臺灣最重要的是別逼大陸下「不惜任何代價」一戰的決心，不要對抗一個中國原則。這就是保護臺灣安全的正確政治方式。

(中時)