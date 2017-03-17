女騎士摔車他看熱鬧 意外被警查獲攜毒

古男見女騎士摔車，停下腳步看熱鬧，不料鬼祟行徑被警盯上查獲毒品。(劉宥廷翻攝)

23歲古姓男子昨晚9時55分，到新興區中正三路訪友，恰巧看到有名正妹在馬路中央摔車，他停下腳步觀望，當時保大警組巡邏經過，特勤好心下車協助，示意將車停到一旁；不料正妹就將機車停到古男附近，當時站在騎樓的古男發現不對勁，轉身想落跑，卻意外被警盯上攔查，搜出20公克毒品，訊後依毒品罪送辦，令古男懊惱嘆說，只是看熱鬧卻栽進警手裡，真倒楣。

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(中時)