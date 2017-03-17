海巡署與金大合作 官兵進入校園充電
海巡署中部地區巡防局與國立金門大學今（17）日締結策略聯盟，期待充分運用校園多元、豐富的資源，暢通海巡袍澤在職進修管道，培育新一代優秀海巡官兵，並延攬大學莘莘學子，加入海巡署服務行列。
這項策略聯盟合作簽約儀式在金大理工大樓登場，由金大校長黃奇、副校長陳奇中、教務長吳俊毅、人事主任錢忠直、主計主任洪天然、圖書館長林正士、建築學系主任許正平、海洋與邊境管理學系主任高瑞新及進修推廣部主任張梨慧與中巡局長李佩璘、人才招募中心主任張家福、金門岸巡總隊長詹嘉德、金門查緝隊長方深滽等人代表出席。
中巡局長李佩璘表示，金門大學卓越的辦學績效受到各界肯定與矚目，希望藉由校方豐富、多元的教育資源，暢通海巡在職官兵的進修管道，進而提升本職學能，強化整體素質與戰力。
雙方簽訂策略聯盟後，未來將透過合作機制的建立，增進實務與學術經驗交流，包括由海巡署提供畢業生穩定工作職場，吸引有志青年加入海巡行列，提升海巡人才招募成效在內。校方則提供多元師資及教學資源，讓海巡同仁在軍旅生涯中，工作與進修同時兼顧，並藉由專屬學習平台，順利取得學位及相關證照，以強化工作效能。
黃奇和李佩璘一致期盼在策略聯盟的運作下，未來雙方達到「服役」、「就業」、「就學」3面兼顧的目標，共同創造「學校學生」、「軍士官兵」及「家長」3贏局面。
(中時)
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