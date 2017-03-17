新署長比柯P還紅？林德福回鍋考驗更艱難

教育部體育署署長交接典禮，17日在體育聯合辦公大樓舉行，新任體育署長林德福（圖）正式走馬上任。中央社記者鄭傑文攝 106年3月17日

昔日的體委會主委林德福「回鍋」接掌體壇龍頭，17日正式出任體育署長，布達典禮竟然來了超過30家媒體，與出席來賓擠爆體育署3樓大禮堂，受訪時麥克風與錄音筆的數量之多，比起媒體寵兒台北市長柯P也是毫不遜色。

對社會大眾而言，一向冷門的「體育行政」竟能引起這麼高度的關注，實屬異相，也呈現出外界對這次「國球」棒球兵敗首爾的在意程度，在一片混亂之中，對體壇龍頭有著「望治心切」、「渴望明君」的殷切期望。

新任體育署長林德福正式布達，被媒體簇擁訪問。（中央社）

用柯P來對比林德福，其實相當有趣。畢竟15年前林德福接掌體委會主委，就被認為是和體育沒有淵源的「素人」。結果林德福達到很多體育人做不到的成果，完成中職與那魯灣兩大聯盟的合併，與催生SBL超級籃球聯賽尤其令人稱道。

中華隊這次經典賽兵敗首爾，中職聯盟與中華棒協的長年惡鬥，的確是最大的原因之一。林德福曾經搞定中職與那魯灣兩大死敵，被認為是這次拯救國球的最佳人選。也的確，他上任宣示的第一項改革就是針對國球，把三大賽的組訓賽主導權，從棒協手中轉移給了中職，欲以「常設總教練」來組成「最強國家隊」。

林德福認為中華隊必須有常設總教練制度，圖為經典賽總教練郭泰源。（中央社資料照）

棒球的改革能否奏功猶待觀察，而物換星移，15年過去了，昔日的林主委今已62歲高齡，時空環境也大不相同，唯有他一手催生的SBL，還是7隊規模的半職業聯賽。

「林署長」上任前就喊出SBL「職業化」，卻遭達欣、裕隆兩大老球團與中華籃協譏為「不可行」。顯然他在籃球革新的第一步，並沒有棒球那麼順利，要讓SBL「再現風華」的目標，聽起來是模糊了些，也考驗「林署長」的下一步棋。

其實對林德福來說，當年的「點子王」來到以「指數型」高速變動的網際網路世代，改革的「創意」是否依然靈光？才是最大考驗。畢竟15年前可沒有這麼強大的「鄉民力量」要面對，運動員的服從性也高得多。

另一方面，當年可以放手改革的「素人」，現在已是回鍋掌舵的大家長。林德福相當程度是乘載著萬千鄉民的期待上任，但在布達典禮現場的來賓們，於鄉民眼中卻大多站在他們的「對立面」。領導過體壇的林德福，清楚知道很多批評與攻訐不是事實，他又該怎麼做呢？

新任體育署長林德福（中）走馬上任，中華奧會林鴻道（左一）恭賀之餘也提出建言。（李弘斌攝）

「林署長15年前就是體育界的領航者，」中華奧會會長林鴻道在布達典禮上致詞時語重心長的說：「不過現在的風氣，是有爭議網民就把矛頭指向單項協會，其實多數單項協會都是盡心盡力、花錢花力，希望署長不要受到網民影響，在國民體育法的修正對協會矯枉過正。」

如果說，這次「國球」棒球的落敗，與最多參與人口的籃球停滯不前，其實都是整個台灣體壇的縮影，那麼「國民體育法」的修正才是關鍵工程。林德福的工作，是得在15年後的時空環境下，整合出錢出力的大老闆與關切運動的社會大眾，替體壇運作找到新的活路與模式，「林署長」現今面臨的挑戰與責任，比起「林主委」恐怕有過之而無不及。

(中時電子報)