越南關注網上爭議影音 廠商暫停登廣告
越南廠商在影音網路Youtube打廣告，但不少廣告是在有爭議性的影片中刊登。越南政府最近加強「關注」網路上傳的內容，許多廠商已暫停在Youtube等社群媒體登廣告。
越南政府上個月指控Youtube許多影片是由海外異議人士上傳的，含有扭曲歷史事實、鼓動國家仇恨、侮辱高層領導或含有色情等內容，違反越南法律。
一些影片觀看次數甚至高達200萬，網友點開觀看時，通常插播許多在越南的廠商的商品廣告。越南政府除警告Youtube的母公司Google外，還針對越南廠商及廣告商施壓。
「青年報」新聞網站報導，越南資訊與通訊部官員昨天與企業和廣告商代表，針對網上廣告召開會議。
越南官員表示，這些影片觀看次數夠多，上傳的人將獲得廣告收入，廠商的廣告費用無形中用於服務反政府的異議人士，因而要針對在此背景下打廣告的廠商提出警告。
報導指出，包括越南國家航空公司（Vietnam Airlines）、Vinhomes不動產公司和福特汽車（Ford）等業者已宣布暫停在Youtube等媒體刊登廣告。
截至目前Google已移除42段有爭議的影片，但越南統計顯示，有爭議的影片數量逾8000段。1060317
(中央社)
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