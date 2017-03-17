台灣網紅護理師 泰國網友也瘋狂

在社群網站造成轟動的台灣護理師Carina Linn，網友大讚她小麥色肌膚和歐美版身材，經泰國最大媒體泰叻報報導後，泰國網友希望她能到泰國來旅遊，分享她在泰國的點滴。

根據泰國「泰叻報」今天報導指出，這名在台灣爆紅的護理師Carina Linn，引發許多人追蹤關注，雖然對她有正反兩面的看法，不過她仍強調自己的專業，展現自信。泰國網友則說，勇於表現自己，又有專業，是值得敬佩的，希望她有機會到泰國來旅遊，若是到泰國醫療機構服務更佳。

泰叻報網路版今天是以娛樂頭條來報導，也引用Carina Linn在IG上的一系列照片，泰國網友們期待她有更多的照片或影片呈現，特別是來到泰國旅遊的照片。1060317

(中央社)