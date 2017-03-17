河內烤肉米線店 客人巴士上用餐

越南河內市1家烤豬肉米線店老闆，把1輛24座小巴士當作客人的用餐場地，當地主管單位以妨礙交通理由取締並罰款，這輛巴士餐廳只營業一個上午。

越南「民智報」新聞網站報導，由於河內市當局最近加強清空街道路邊及禁止在路邊違規停車或擺攤經營，以利民眾和旅客行走，不少本來在路邊擺攤營業的攤販受到影響。

報導指出，1家位於市中心范師孟街（Pham Su Manh）的烤豬肉米線店由於面積較小，現在卻無法在路邊營業，用餐地方不夠。老闆就買來1台24個座位的二手小巴士，把裡面座位拆除，擺放餐桌和塑膠椅子，將車停在店門對面，當作客人用餐地方，服務員則從車窗上菜。

客人對這家「巴士餐廳」很感興趣，拍下照片和影音上傳網路，立即獲得許多網友按讚和分享，紛紛留言表示好奇，想要前來嘗試一下。

不過，當地相關單位也透過網路獲知，派人前來檢查，指出這條街道雖然允許汽車停放，但是這個營業方式影響到交通安全，對老闆開出250萬越盾（約110美元）的罰單，要求停止這家「巴士餐廳」活動。

這家「巴士餐廳」僅營業一個上午就被叫停，使得許多網友崩潰，不少網友留言稱讚老闆的創意，建議他另找一個空地停放巴士以繼續營業。

烤豬肉米線（Bun Cha）是越南北部路邊攤美食，吃法是將米線放入有烤肉、青木瓜片的魚露水汁中，再與烤肉配上生菜一同入口。由於價格便宜（每份約1.5美元）、口味佳且方便食用，是最受越南人歡迎的小吃之一。1060317

(中央社)