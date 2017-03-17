藍黨魁選舉黨代表民調 吳敦義領先

台灣民意學會今天發布最新民意調查，訪問691名國民黨代表，結果顯示，無論在適任度、看好度和支持度等方面，前副總統吳敦義的支持度在6位黨主席參選人中最高。

台灣民意學會上午召開記者會，由理事長黃國敏主持，邀請到前立法委員陳根德、文化大學新聞學系主任胡幼偉、實踐大學企業管理學系教授江岷欽出席。

民調顯示，個人條件部分，55%受訪黨代表認為吳敦義從政經驗與能力最好，11%認為是洪秀柱，10%認為是郝龍斌；組織能力部分，48%受訪黨代表認為吳敦義最能團結國民黨，11%認為是洪秀柱，9%認為是郝龍斌；領導能力方面，48%受訪黨代表認為吳敦義最能做好在野監督，帶領國民黨重返執政，14%認為是洪秀柱，10%認為是郝龍斌。

此外，在適任度、看好度和支持度方面，吳敦義皆獲得領先，洪秀柱居次、郝龍斌第三。有53%受訪黨代表認為吳敦義最適合擔任黨主席；43%受訪黨代表認為吳敦義最有機會當選黨主席，16%認為是洪秀柱，8%認為是郝龍斌。

台灣民意學會指出，吳敦義在高屏澎、中彰投地區獲得半數黨代表支持，洪秀柱則在宜花東金馬地區支持度相對較高；依區域來看，高屏澎、中彰投地區有5成左右受訪黨代表支持吳敦義，顯示吳敦義在南投縣長、高雄市長任內的表現獲得黨代表肯定。

此外，台灣民意學會表示，桃竹苗、雲嘉南、高屏澎、宜花東金馬等區，吳敦義支持度最高，其次是洪秀柱，顯示洪秀柱在黨主席任內的表現，也得到部分黨代表的支持。

至於北北基、中彰投等區，郝龍斌獲得的支持居於吳敦義之後，也顯示出郝龍斌在台北市長的組織人脈，以及擔任其競選總部主委的胡志強在台中市長任內的影響力。

實踐大學企業管理學系教授江岷欽認為，未來兩岸路線上，跟國民黨如何突圍、年輕人加進新血、落實鞏固黨內真正的民主等方面，讓國民黨成為較具吸引力的政黨，恐怕才是黨員投票的關鍵。

本次調查時間為2017年2月24日至25日，總計成功訪問691名國民黨第19屆黨代表，採簡單隨機抽樣，抽樣誤差不超過正負2.8%。1060317

(中央社)