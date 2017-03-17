居家種菜 田園綠化教育講座招生

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都市種花不稀奇，居家種菜才夠潮！為推動都市田園計畫，讓全民都能參與都市種菜，產業局於3月21、25、28日，在懷生國中特別安排「快樂綠手指與園藝樂活」講座。課程內容包含居家蔬菜栽培法、養生植物介紹、有機蔬菜育苗與栽培管理技術、種菜環境及資材介紹、利用小面積花圃或閒置空間栽種蔬菜的方法，歡迎民眾一同上課。

產業局委託社區綠化聯盟促進會於懷生國中設置的綠化教室，自3月至12月，每月均安排不同主題課程，邀請園藝專家解說植物、蔬果栽培技術及養生保健等知識，全年合計開辦100堂，提供6500人次參與機會。

今年為積極推動都市田園政策，除既有的課程外，每月均增加都市田園主題課程，內容包含如何建置居家菜園、蔬果栽培技巧、有機肥製作等。上課地點在台北市大安區忠孝東路3段248巷30號，懷生國中體育館（綠化教室）。

課程內容與時間請上網查詢，課程報名時間為週一至週五上午9:30-11:30及下午1:30-4:30，報名專線(02)2731-8214。亦可接受e-mail報名：service@topgreen.org.tw，或上北市產業局FB粉絲專業「台北饗樂趣」查詢。

(中時)