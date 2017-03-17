近日降雨桃竹水情轉好 高雄下周一仍夜間限水
近日北部一波降雨，加上一階限水助益，經濟部水利署表示，石門水庫水位已止跌回升，桃竹旱象稍獲紓解，下周三水情會議將評估二階限水時程是否可再往後延。至於高雄，因為高屏溪川流量持續不佳，所以下周一(20日)將照計畫實施第一階段夜間減壓限水。
水利署指出，石門水庫蓄水率已從45.6%回升到46%以上，不再下跌，研判一階限水有發揮功效，這波降雨也有帶來一些進水量，對北部延緩實施二階限水有幫助。原本評估是4月中旬以前，新北板新、桃竹不進入二階限水，現在可望再往後延。
至於南部高雄地區，因高屏溪3月17日河川流量為每秒17.4噸，約為同期平均值8成，因此下周一將照常實施第一階段限水。
(中時)
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