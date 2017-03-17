再爆醜聞 費雍收受百萬高級西裝

法國保守派總統參選人費雍(Francois Fillon)。(圖/美聯社)

費雍面臨參選總統以來最大困境，醜聞纏身，檢方將對他展開擴大調查。(圖/美聯社)

法國總統候選人費雍(Francois Fillon)日前遭爆料，坐領乾薪而被正式起訴調查，近日又爆出他自2012年以來，擔任國會議員期間，曾經收受價值5 萬歐元(約新台幣165萬元)的高級訂製西裝，讓他的選舉之路又蒙上一層陰影。

費雍醜聞一波未平，一波又起，即使已經遭到檢方以挪用公款正式起訴，他仍宣稱這是政治抹黑，將持續參選到底。據路透社報導，他涉嫌挪用公款，支付他妻子和子女薪水，檢方擬擴大調查可能涉及的更多貪腐案件。

《星期日報》(Le Journaldu Dimanche)報導，費雍自2012年以來，已經收受將近5萬歐元(約新台幣165萬元)的高級西裝和服裝。費雍也承認朋友上個月送他2套西裝，「但那又怎樣?」他沒有進一步談到送禮人的細節，只說這是有人想破壞他選總統的證明。

費雍對於報導全盤否認，也拒絕退選，但是醜聞風波已經讓他的民調下滑，只有1/5選民願意相信他是「清白」的。民意調查預測，他很可能因此在4月23日，第一輪總統大選中落敗。

費雍今年63歲，2007-2012年期間擔任法國總理，卸任後，同年又當選國會議員，他是法國共和黨成員，今年代表該黨參與總統大選。他目前的競爭對手是來自國民陣線(National Front)的極右翼候選人勒龐(Marine Le Pen)。

(中時電子報)