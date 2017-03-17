再爆醜聞 費雍收受百萬高級西裝
法國總統候選人費雍(Francois Fillon)日前遭爆料，坐領乾薪而被正式起訴調查，近日又爆出他自2012年以來，擔任國會議員期間，曾經收受價值5 萬歐元(約新台幣165萬元)的高級訂製西裝，讓他的選舉之路又蒙上一層陰影。
費雍醜聞一波未平，一波又起，即使已經遭到檢方以挪用公款正式起訴，他仍宣稱這是政治抹黑，將持續參選到底。據路透社報導，他涉嫌挪用公款，支付他妻子和子女薪水，檢方擬擴大調查可能涉及的更多貪腐案件。
《星期日報》(Le Journaldu Dimanche)報導，費雍自2012年以來，已經收受將近5萬歐元(約新台幣165萬元)的高級西裝和服裝。費雍也承認朋友上個月送他2套西裝，「但那又怎樣?」他沒有進一步談到送禮人的細節，只說這是有人想破壞他選總統的證明。
費雍對於報導全盤否認，也拒絕退選，但是醜聞風波已經讓他的民調下滑，只有1/5選民願意相信他是「清白」的。民意調查預測，他很可能因此在4月23日，第一輪總統大選中落敗。
費雍今年63歲，2007-2012年期間擔任法國總理，卸任後，同年又當選國會議員，他是法國共和黨成員，今年代表該黨參與總統大選。他目前的競爭對手是來自國民陣線(National Front)的極右翼候選人勒龐(Marine Le Pen)。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。