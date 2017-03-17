你愛遲到嗎？恭喜你！你比一般人有創造力
你是否有一個不管跟他約什麼時間會面，總是會遲到的朋友呢？研究顯示，愛遲到的人並非是沒禮貌、懶惰，而是「天性使然」，他們性格普遍具創造力、熱愛探索，只是這類人對時間流逝的敏感度，天生就比一般人低。
根據英國廣播公司《BBC》專題報導，聖地牙哥州立大學心理學教授（Jeff Conte）進行一項研究，探討遲到與性格的關聯。該份研究將受測者分為A型及B型人，A型人格特質較好勝、競爭力強；B型的特質則是創造力豐富，熱愛沉思、探索。
研究要A、B兩種受測人在沒有時鐘的情況下，憑感覺判斷一分鐘的長度，結果顯示，A型的1分鐘實際上僅有58秒；B型的1分鐘長達77秒。由此可知，不同的人格特質，對於時間的敏感度差異極大，或許對B型的人來說，準時真的是一件頗為艱難的任務。
不過，學者對於遲到者天性各有不同解釋，英國認知行為治療師Harriet Mellott將遲到歸因於「自卑人格」，Mellott說，自卑的人害怕犯錯，會花很多時間檢查工作細項，而這樣的特質，會使得他們動力欠佳，比平常人容易拖延時間。
(中時電子報)
文章來源：BBC
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