陸專家倪永傑：兩岸統一不只是說說而已

上海台灣研究所常務副所長、《台海研究》主編倪永傑分析，2017年的總理工作報告最大亮點，就是明確提出要推動國家統一進程，這表明「統一」不只是說說而已，而是要持續推動、加快推動、堅定不移地推動。

倪永傑接受中評社訪問時表示，今年總理的《政府工作報告》亮點之一就是提出「要持續推進兩岸經濟社會融合發展」。他指出，去年總理也講到融合發展，促進兩岸經濟社會融合發展可能是今後對台工作的主軸，特別是總理提出要為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利，未來可能會有一系列的配套措施出台。

倪永傑說，總理工作報告中另一個亮點是公開明確地提到「堅定不移推動祖國和平統一進程」。老百姓都關注國家的統一進程是更近還是更遠，總理的工作報告中明確提出要推動和平統一進程，方向更加明確，要求更加具體，表明統一不只是說說而已，而是要持續推動、加快推動、堅定不移地推動。

倪永傑表示，「統一是進行時，統一在路上，統一是一個過程，現在就是在統一的過程中。」

他說，堅定不移推動兩岸和平進程是對台工作、兩岸融合發展等各個工作的總指針，包括社會經濟的融合發展都是圍繞和平統一這個大的命題來開展的，未來可能還會有具體措施出台。

倪永傑認為，與2016年的工作報告相比，2017年總理的工作報告主導性、前瞻性更強。主導性就是大陸要主導兩岸關係發展，規範兩岸關係發展的方向、方式和內涵。2016年的工作報告中更多強調兩岸關係和平發展的延續性，強調兩岸雙方的互動性。

此外，2016年的工作報告指出要延續兩岸關係和平發展的態勢，使兩岸關係保持穩定發展，2017年的工作報告則更加明確地在政治上堅持一個中國原則，「這意味著大陸在兩岸關係、在涉台外交、涉台國際領域會更加強調一中原則。」

倪永傑強調，2016年總理指出要堅持「九二共識」政治基礎，2017年也講到了「九二共識」，但是前面一句話是堅持一個中國原則，這意味著大陸在對台論述中要進一步突出堅持一個中國原則這一底線不動搖，要確保國家領土主權完整，不被分裂。

在總理工作報告中還提出，要持續推進兩岸經濟社會融合發展，為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。倪永傑認為，在大陸生活的台灣民眾人數越來越多，衣食住行都牽涉到是否便利的問題，未來會有相關措施出台，給台胞提供更多便利，讓他們的合法權利得到保證。

「10年以前，在上海的台灣民眾有30萬，在整個大陸有80萬，現在增長了10倍，上海有80萬台灣民眾，整個中國大陸有200多萬台灣民眾。」倪永傑說，在大陸生活、工作的台灣民眾很多，衣食住行都牽涉到是否便利的問題，今年總理工作報告中提出要「為台灣同胞尤其是青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利」，意味著相關措施會出台，給台胞提供更多便利，讓他們的合法權利得到保證。

倪永傑也指出，大陸這一做法和台灣對陸生、陸資的態度完全相反，台灣當局就是歧視、敵視陸生、陸客，一方面要他們來消費，拉動台灣的經濟增長，另外一方面有諸多禁令，比如陸生不能在台灣就業。

(中時)