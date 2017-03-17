鄭爽、胡彥斌情纏2年 女方深夜宣告「我單身狗」

鄭爽、胡彥斌兩年前爆出緋聞。（圖／取自鄭爽工作室、胡彥斌微博）

鄭爽昨發文稱單身狗。（圖／取自新浪娛樂）

25歲大陸女星鄭爽高二時演出《一起來看流星雨》走紅，2013年宣布交往張翰，一年後告吹，2015年狗仔拍到鄭爽和歌手胡彥斌在家裡擁吻，新戀情曝光，然而這兩年來二人傳分分合合，讓外界霧裡看花，近日傳出她有私人帳號，今(17日)凌晨還宣告「我單身狗」，疑似證實和胡彥斌真的吹了。

鄭爽近來被傳在微博開分身，以「Yeah虛擬小號」的名稱發文分享心事，先前該帳號被發現按讚胡彥斌創作的歌曲讚，鄭爽父親也曾刻意標記「Yeah虛擬小號」後秒刪文，還發文怒嗆罵她哈菸的網友，提到「賤人」、「婊子」等粗話，和平時鄭爽形象大不相同。

昨深夜，「Yeah虛擬小號」發文要大家早點睡，之後又回覆網友說：「不懂，我單身狗」，之後秒刪發文，被解讀為和胡彥斌真的分手了，但當事人目前尚未回應，一切陷入羅生門。

(中時電子報)