中國市場地圖漏台灣 奧迪深表歉意

在兩岸關係不佳之際，一些跨國大企業在中國地圖的標示上漏了台灣，都引起輿論關注。繼今年初阿里巴巴發生類似事件後，汽車大廠奧迪，日前也在德國的一場全球資訊年會上，在中國地圖上缺少了台灣，奧迪的中國官方立即發表聲明，對此深表歉意，稱這是一個深刻的教訓，將引以為戒。

大陸網站網易報導，德國時間3月15日，奧迪在德國總部沃爾夫斯堡召開全球資訊年會，但會議中一張PPT所使用的中國地圖，缺少臺灣、藏南和阿克賽欽等區域板塊，引發輿論廣泛關注。

3月16日，奧迪中國官方對此事件發表86字聲明：「在2017年3月15日舉行的奧迪全球新聞年會上，一段講話中展示了一張錯誤的地圖，此舉傷害了中國人民的感情，這是一個嚴重的錯誤。奧迪對此深表歉意。這更是個深刻的教訓，奧迪將引以為戒。」

無獨有偶，今年1月阿里巴巴集團主席馬雲和時任美國總統當選人川普會面後，阿里巴巴在官網發布一張中美地圖照片，昭示著兩國商務互通，被眼尖網友發現，美國部分漏畫了夏威夷與阿拉斯加，中國地圖則沒有畫進台灣，違反中國的「一中原則」。

阿里巴巴隨後在微博發聲明道歉，「對不起，我們犯了一個低級錯誤。在馬雲跟美國當選總統會面之後，我們發佈了一張圖片，想說明中美小企業和消費者之間的貿易機會和前景。但這張圖我們不僅漏掉了美國的夏威夷和阿拉斯加，也漏掉了我們國家的寶島臺灣。對這個錯誤我們不做任何辯解，只能立即修正，並在此向大家深深致歉。」

(旺報)