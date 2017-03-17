胡彥斌分手了 鄭爽疑自爆

多次傳出分合的大陸藝人胡彥斌和鄭爽有新消息。鄭爽微博小號今天凌晨在評論裡回覆網友自己是「單身狗」，疑證實與胡彥斌分手傳聞。但鄭爽已清空小號微博內容。

新浪娛樂報導，鄭爽17日凌晨使用小號回覆粉絲評論，「不懂，我單身狗。」似正面回應與胡彥斌緋聞一事，坐實單身身分。

報導說，鄭爽近日才因開設小號被評「放飛自我」。她與胡彥斌的一段戀情，也因雙方的不回應，陷入羅生門。

微博小號是指分身帳號，主要是用來抒發一些不想讓朋友知道的心情和感慨。

網友則紛紛留言，有說希望雙方「各自安好」，「情侶之間分分合合的很正常，祝胡彥斌以後事業順順利利，也希望妹子新劇熱播，各自安好吧」。

更多網友大呼「不是早分手了嗎？」表示事件變化之快令人太看不懂。1060317

(中央社)