多明尼加雙轟勝委國 經典賽次輪首勝
多明尼加今天在經典賽靠2支全壘打在內的8支安打拿下3分，加上投手群聯手壓制對手打線，終場以3比0完封委內瑞拉，拿下在次輪賽事的首勝，也保住晉級希望。
世界棒球經典賽（WBC）委內瑞拉與多明尼加之戰，委內瑞拉由上個球季在大聯盟拿下6勝8敗防禦率4.81的查辛（Jhoulys Chacin）先發，多明尼加則由上個球季在大聯盟拿下10勝11敗防禦率5.37的沃奎茲（Edinson Volquez）迎戰。
在兩隊先發投手的壓制下，讓比賽形成一場投手戰，前4局雙方戰成0比0平手。
直到5局下半，多明尼加才靠普蘭柯（Gregory Polanco）的陽春全壘打，打破兩隊得分掛0的僵局，取得1比0領先。
7局下半多明尼加首名打者普蘭柯安打上壘，兩出局後馬查多（Manny Machado）獲保送，卡諾（Robinson Cano）適時敲出穿越安打，讓多明尼加再以2比0領先。
多明尼加的重砲克魯茲（Nelson Cruz）在8局下半一上場就轟出陽春砲，讓球隊將領先擴大到3分。
9局上半委內瑞拉未能攻下分數，終場多明尼加就以3比0擊敗委內瑞拉，在第2輪賽事目前累積1勝1敗，仍有機會晉級，但委內瑞拉吞下2敗，晉級機會渺茫。1060317
(中央社)
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